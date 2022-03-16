2022/03/16 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يدعو لتسريع اجراءات تحويل حلبجة الى محافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/16 | 15:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو لتسريع اجراءات تحويل حلبجة الى محافظة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو لتسريع اجراءات تحويل حلبجة الى محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).