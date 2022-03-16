2022/03/16 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، للاسراع في حسم اجراءات تحويل حلبجة الى محافظة.

وقال الحلبوسي في تغريدة له عبر حسابه في تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نقف إجلالا للأرواح البريئة التي راحت ضحية مجزرة حلبچة، مستذكرين نضال شعبنا الكردي وصبره وتضحياته".

ودعا الحلبوسي إلى "الإسراع في جسم الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى محافظة إكراما لشهدائها وأهلها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو للاسراع في حسم اجراءات تحويل حلبجة الى محافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو للاسراع في حسم اجراءات تحويل حلبجة الى محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).