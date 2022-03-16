2022/03/16 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على ١٢ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (١٢) مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة”.واضافت انه “نم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل”.

ظهرت المقالة القبض على ١٢ متهما بقضايا مختلفة في واسط أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ١٢ متهما بقضايا مختلفة في واسط) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ١٢ متهما بقضايا مختلفة في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).