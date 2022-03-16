“تصفيات شخصية”..القانون يبين الغاية الأساسية من تشكيل لجنة أبو رغيف

2022/03/16 | 16:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..بين عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، الأربعاء، الغرض الأساسي من تشكيل لجنة أبو رغيف ، مؤكداً أن اللجنة لم تحل وتعمل بشكل خفي عن القضاء.وقال موات في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة شكلت لجنة أبو رغيف لغايات شخصية ولغرض أن تتحرك باتجاه شخصيات وجهات سياسية وقيادات في الحشد […]

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