بينهم امرأة.. عمليات بغداد تقبض على عصابة للإتجار بالمخدرات

2022/03/16 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عصابة للإتجار بالمواد المخدرة في منطقة المنصور .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وملاحقة الخارجين على القانون وعصابات الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المواد المخدرة والسموم والعابثين بالسلم المجتمعي، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة من لواء السابع والعشرون فرقة المشاة السادسة من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة تتكون من ثلاث اشخاص،،بينهم امرأة".

واضافت ان "ذلك جاء خلال متابعة اشخاص يقومون بتجارة المواد المخدرة في منطقة المنصور محلة ٦١٣ خلف مطعم طبق المندي، واثناء عملية التدقيق والتحري تم ملاحظة شخصين خارجين من احد الشقق المشبوهة حيث تم تفتيشهم وضبط بحوزتهم كمية من "مادة الحشيشة" المخدرة وبعدها تم الاستدلال على شقتهم والتفتيش في داخلها تبين وجود فتاة داخل الشقة بحالة تعاطي بالاضافة الى ضبط ميزان الكتروني واكياس صغيرة الحجم وذلك في منطقة المنصور غربي بغداد".

واشارت القيادة الى انه "تم احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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