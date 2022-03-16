في ذكرى مجزرة حلبچة.. السامرائي: تضحيات كبيرة قدمها أهلنا بالإقليم في طريق التغيير

2022/03/16 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أثنى رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، على التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الإقليم في طريق التغيير، جاء هذا تزامناً مع الذكرى الـ 34 لمجزرة حلبچة.

وقال السامرائي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعتها (بغداد اليوم) إنه "في الذكرى الـ 34 لمجزرة حلبچة نستذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها أهلنا في الإقليم في طريق التغيير، سائلين الله أن يتغمد بالرحمة والمغفرة أرواح الشهداء الضحايا والأمن والإستقرار والإزدهار لشعبنا الكردستاني الحبيب".

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