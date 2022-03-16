2022/03/16 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن زيارة مسؤول ليبي لسجن الحوت في الناصرية، فيما كشف عن أسباب هذه الزيارة.

وقال المصدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "القائم باعمال السفارة الليبية لدى العراق علي الصيد زار سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وأضاف أن "الهدف من زيارة الصيد، هو للقاء النزلاء الليبيين وتفقد احوالهم ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول ليبي في سجن الحوت بالناصرية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول ليبي في سجن الحوت بالناصرية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).