الكويت تنتهك السيادة العراقية ..!

2022/03/16 | 16:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / إياد الإمارة || ليست المرة الأولى التي تقوم بها دولة الكويت بالتعدي على الصيادين العراقيين وإختطافهم من داخل المياه الإقليمية العراقية بلا مبررات قانونية..هؤلاء ليسوا سوى صيادين يبحثون عن قوت يومهم في عرض مياهنا الإقليمية لا يحملون سلاحا ولا يشكلون أي تهديد للدولة الجارة الشقيقة ولم نسمع منها ما يبرر هذه الأعمال […]

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