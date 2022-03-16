الاتحاد الدولي والاسيوي لكرة القدم يتحولان الى مؤسسات سياسية ويلغيان مكان مباراة العراق والامارات

2022/03/16 | 16:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت رسالة ارسلها الاتحاد الدولي والاسيوي الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ، الاربعاء، ان الاتحاد الدولي قرر الغاء مكان مباراة العراق والامارات ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم ونقلها الى مكان آخر لم يتم تحديده .وذكرت الرسالة التي ترجمتها وكالة /المعلومة/ والمعنونة الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ان الاتحاد الدولي والاسيوي […]

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