2022/03/16 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة أزمة الجفاف..



مطالبة نيابية باتخاذ اجراءات استثنائية بخصوص ديالى (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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