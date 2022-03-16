معقل التكنولوجيا الصينية

2022/03/16 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُنتج في شنجن الهواتف الذكية وألعاب الفيديو للعالم بأسره، في ناطحات سحاب ضخمة، تمثل رموز الصين الحديثة.واليوم تعيش "السيليكون فالي الصينية" تحت الحجر ما من شأنه أن يصيب الاقتصاد بأكمله بالزكام.

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