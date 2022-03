إليك أفضل 5 أفلام أجنبية عن جرائم القتل في العقد الأخير

2022/03/16 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحظى أفلام غموض جرائم القتل بشعبية كبيرة لدى جمهور السينما منذ أفلام المخرج الكبير هيتشكوك وحتى الآن.

ويعشق الجمهور أجواء الغموض والترقب في محاولة للعثور على القاتل مع المحقق، وربط دلائل القضية بعضها البعض لحل اللغز.

ويستعرض موقع “مانداتوري” الأمريكي، في التقرير التالي، أفضل أفلام جرائم القتل في العقد الأخير.

Death on the Nileفيلم “قتل على ضفاف النيل”، بطولة جال جادوت وكينيث براناه، وتدور أحداثه عام 1978، ويتناول محاولة محقق كشف ملابسات جريمة قتل على متن سفينة ضخمة في رحلة نهرية.

Knives Outفيلم “نايفز أوت”، بطولة دانيال كريج وكريس إيفانز، ويدور حول وفاة رجل ثري بطريقة غامضة تقود المحقق للبحث عن القاتل وكيفية ارتكاب الجريمة.

ولاقى الفيلم نجاحًا كبيرًا مما دفع نتفليكس لعقد صفقة جديدة لتنفيذ جزأين إضافيين.

Bad Times at the El Royaleفيلم “باد تايمز أت الرويال”، بطولة كريس هيمسورث وجيف بريدجز، وتدور أحداثه في عام 1970، حول 4 غرباء مقيمين في فندق الرويال، لأسباب مختلفة، بعضها مميت.

The Girl with the Dragon Tattooفيلم “الفتاة ذات وشم التنين”، بطولة دانيال كريج وروني مارا، ويتناول قصة بحث صحفي يدعى مايكل وفتاة غريبة الأطوار عن مخترقة كمبيوتر صغيرة السن اختفت منذ 40 عامًا.

A Simple Favorفيلم “معروف بسيط”، بطولة بليك ليفلي وآنا كيندريك، ويتناول قصة اختفاء شابة ثرية في بلدة صغيرة، فيما تحاول صديقتها كشف ملابسات الاختفاء وحل اللغز.

