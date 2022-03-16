بسبب قصف إربيل.. نقل مباراة الإمارات والعراق إلى الأردن

2022/03/16 | 16:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُقلت مباراة الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم الآسيوية، التي كان من المقرر أن تلعب على الأراضي العراقية إلى الأردن، الأربعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية

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