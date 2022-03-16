البرلمان العراقي يستضيف السفير الإيراني بشأن الهجوم على أربيل

2022/03/16 | 16:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الأربعاء 16 آذار/مارس، استضافة وزير داخلية إقليم كردستان ريبر والسفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي بشأن الهجوم الصاروخي على أربيل.

قال إنه في حال كانت هناك معلومات تؤكد وجود إسرائليين أو غيرهم تتم من خلال تبادل المعلومات

وقال الزاملي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق" إن "مجلس النواب سيكون له موقف من القصف الصاروخي على أربيل"، مبينًا أن "لجنة تقصي الحقائق زارت إقليم كردستان وجمعت بعض البيانات".

وأضاف أن "مجلس النواب سوف يستضيف وزير داخلية إقليم كردستان للاطلاع على حيثيات الحادث وطالبناه بجلب تقرير مفصل"، لافتًا إلى أن "الجلسة ستكون غدًا أو بعده في مجلس النواب بحضور رؤساء الكتل والنواب".

وتابع أن "لجنة تقصي الحقائق ستناقش الموضوع للخروج بتقرير مفصل، ولا يمكن السماح بانتهاك سيادة العراق"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه "لا يمكن منح أي معلومات قبل الخروج بتقرير".

وأضاف: "في حال كانت هناك معلومات تؤكد وجود إسرائليين أو غيرهم تتم من خلال تبادل المعلومات، ولدينا تفاهمات ومعاهدات مع إيران وتركيا إضافة إلى وجود تحالف رباعي يضم العراق وإيران وسوريا وروسيا لتبادل المعلومات".

وأكد أن "أي خرق غير مقبول وسيتم استضافة السفير الإيراني في العراق والاطلاع ميدانيًا أكثر للخروج بحصيلة حقيقية من خلال ممثلي الشعب".

وزار نائبا رئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله أحمد ورؤساء الكتل السياسية محافظة أربيل في إقليم كردستان، للاطلاع ميدانيًا على حجم الأضرار للاعتداء الأخير على محافظة أربيل بصواريخ بالستية الذي طال مناطق ومنازل للمدنيين، بحسب بيان المجلس.

وأكد نائب رئيس المجلس أن البرلمان العراقي "متضامن مع إقليم كردستان ويرفض أي إعتداء، وأمن الأقليم هو من أمن العراق، وما جرى هو استهداف للسيادة الوطنية وتجاوز لا نقبل به تحت أية ذريعة، وهي سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن وإستقرار البلاد".

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه "إذا كان لدى إيران دليل على وجود قاعدة إسرائيلية في أربيل فعليها أن تزود الحكومة الاتحادية العراقية بهذا الدليل لتتحقق منه"، موضحًا أنّ "لجنة من بغداد ستتولى التحقيق في هذا الادعاء".

وفي رد على سؤال حول نية العراق رفع شكوى على إيران لدى الأمم المتحدة، أكد حسين أن الحكومة "ستعقد اجتماعًا هذه الأيام" وسيكون "مخصصًا لمعرفة تقرير اللجنة التي يتم إيفادها من بغداد، وفي ضوء ذلك التقرير، سنبدأ بالتحرك".

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