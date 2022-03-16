متوقف منذ 18 عاما.. المباشرة بتأهيل أنبوب حيوي لنقل النفط من بغداد الى الانبار

2022/03/16 | 16:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..أعلن مستشار الانبار للشؤون الطاقة عزيز الطرموز، الاربعاء، المباشرة بمراحل اعادة اعمار وصيانة انبوب حيوي لنقل المشتقات النفطية من بغداد الى الانبار.وقال الطرموز في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “حكومة الانبار المحلية بحثت مع شركة خطوط الانابيب النفطية العراقية التابعة لوزارة النفط وضع خطة لإعادة اعمار وصيانة انبوب 12 عقدة […]

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