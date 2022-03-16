2022/03/16 | 16:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة.. نقيب الصحفيين يعلق على قرار الاتحادين الدولي والاسيوي بشأن مباراة العراق والامارات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة.. نقيب الصحفيين يعلق على قرار الاتحادين الدولي والاسيوي بشأن مباراة العراق والامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).