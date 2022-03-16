اقتراح روسي لحل أزمة أوكرانيا

2022/03/16 | 16:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيا في حالة حرب مباشرة مع روسيا الآن.

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