2022/03/16 | 16:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمعركة ومشاجرة عنيفة نشبت بين طلاب مدرسة دولية خاصة في منطقة التجمع شرق القاهرة، وتطورت لاشتباكات بين الطلاب والمعلمين.وكشف الفيديو تبادل مجموعة من الطلاب الضرب قبل أن يتدخل عدد من المعلمين لمحاولة فض الاشتباكات لتنشب معركة أخرى بينهم وبين الطلاب، ما دفع إدارة المدرسة لاستدعاء […]

ظهرت المقالة فيديو لمعركة عنيفة داخل مدرسة مصرية والشرطة تتدخل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو لمعركة عنيفة داخل مدرسة مصرية والشرطة تتدخل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو لمعركة عنيفة داخل مدرسة مصرية والشرطة تتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).