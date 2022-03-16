دولة القانون يعتبر تسليم الحكومة 200 مليار للإقليم “تحديا للقضاء”

2022/03/16 | 16:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الأربعاء، تسليم الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليار دينار شهريا إلى إقليم كردستان بأنه “صلافة” وتحدي واضح لقرارات سلطة القضاء.وقال الحمامي في تصريح لـ /المعلومة/، إن “حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها عملت على مخالفة جميع الضوابط والتعليمات التي نص عليها الدستور […]

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