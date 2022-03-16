على ماذا تضحك كامالا هاريس؟.. سؤال اللاجئين الأوكرانيين يثير جدلا وانتقادات

2022/03/16 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو قصير على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وهي تضحك بعد أن تم توجيه لها سؤال يتعلق باللاجئين الأوكرانيين في مؤتمر صحفي مع الرئيس البولندي أندريه دودا.

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