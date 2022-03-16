وزير التجارة والسفير الأميركي يبحثان تداعيات الأزمة الأوكرانية على السوق

2022/03/16 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الأربعاء، في مكتبه السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له.و ذكرت وزارة التجارة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، انه “ناقش الجانبان خلال اللقاء عدة ملفات اهمها تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على اسعار المواد الغذائية وارتفاعها عالميا وتوفير الامن الغذائي العالمي ، فضلا عن مناقشة […]

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