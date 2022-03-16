العمال الكردستاني: تركيا تسيطر على الاقليم طولا وعرضا

2022/03/16 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك..أكد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، الأربعاء، أن تركيا تسيطر على إقليم كردستان بـ”الطول والعرض”.وقال شيخ موس لوكالة /المعلومة/ إن “تركيا ومخابراتها تنتشر في أربيل ودهوك، وتسيطر بشكل واسع على الإدارة الأمنية في الإقليم”.وأضاف أن “المخابرات التركية هي من تتحكم بالقرار الأمني، ولديها فروع ومقرات داخل محافظات […]

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