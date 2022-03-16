جمهور سعودي يغني لسوريا ويثير تفاعلا واسعا على تويتر

2022/03/16 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع غناء جماهير التعاون السعودي لسوريا في مباراة فريقهم أمام نادي الجيش السوري في ملحق دوري أبطال آسيا تفاعلا واسعا على موقع تويتر

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