2022/03/16 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي بكرة القدم، حزمة من القرارات الانضباطية.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت لدراسةِ عددٍ من الحالاتِ التي حصلت في المُسابقات الكرويّة، وأصدرت بعض القرارات فيها”.وبين ان “اللجنة ناقشت اعتراضَ نادي الحسين ضد نادي المرور ضمن […]

ظهرت المقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة تصدر حزمة من القرارات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة انضباط اتحاد الكرة تصدر حزمة من القرارات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة انضباط اتحاد الكرة تصدر حزمة من القرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).