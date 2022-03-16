2022/03/16 | 16:53 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع ..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: الغرب يحاول زعزعة النظام الاقتصادي العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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