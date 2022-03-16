2022/03/16 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الاربعاء، ان "حلبچة" تستحق إكمال

تحويلها إلى محافظة تكريماً لتضحياتها.

وذكر الكاظمي في تغريدة على تويتر، ان

"حلبچة" شهيدة الطغيان الشاهد على نضال

شعبنا من أ

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