المؤبد لمجرم ضُبط بحوزته 2 كغم من المخدرات في ميسان

2022/03/16 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم

الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق أحد

المجرمين بعدما ضبطت بحوزته 2 كيلو غرام

من المواد المخدرة عن جريمة المتاجرة

بها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى، في بيان

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