بوريس جونسون يصل إلى الرياض للتباحث حول النفط وروسيا

2022/03/16 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،اليوم الأربعاء، إلى الرياض في ثاني محطات جولة خليجية شملت الإمارات أيضا، تهدف بشكل أساسي إلى حث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأفاد مسؤول في السفارة البريطانية في الرياض وكالة فرانس برس أنّ طائرة جونسون حطت في الرياض آتية من أبوظبي.

ويأمل رئيس الوزراء أن يتمكن من إقناع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفع إنتاج المملكة من النفط.

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