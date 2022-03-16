الحلبوسي: نستذكر نضال شعبنا الكردي وصبره وتضحياته في مجزرة حلبچة

2022/03/16 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

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استذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الأربعاء، نضال الشعب الكردي وصبره وتضحياته” في مجزرة حلبچة .

وفي تغريدة له عبر تويتر قال الحلبوسي ، “نقف إجلالاً للأرواح البريئة التي راحت ضحية مجزرة حلبچة، مستذكرين نضال شعبنا الكردي وصبره وتضحياته”.

ودعا الحلبوسي إلى “الإسراع في جسم الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى محافظة إكراماً لشهدائها وأهلها”.

نقف إجلالاً للأرواح البريئة التي راحت ضحية مجزرة حلبچة، مستذكرين نضال شعبنا الكردي وصبره وتضحياته ..



وبهذه المناسبة ندعو إلى الإسراع في حسم الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى محافظة إكراماً لشهدائها وأهلها.

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) March 16, 2022

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