تسجيل 7 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2022/03/16 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الوزارة 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1012 شخصا للشفاء”.

وأضافت الوزارة ، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 7 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 40721”.

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