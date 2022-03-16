“سلف المصارف الحكومية”.. طلب نيابي بشمول منتسبي الحشد بهذا النظام (وثيقة)

2022/03/16 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت عضو مجلس النواب انتصار الموسوي اليوم الأربعاء، بشمول منتسبي الحشد الشعبي بنظام السلف.وقدمت الموسوي طلباً رسمياً، اطلعت عليه “ايرث نيوز”، لوزير المالية جاء فيه: “نظرا الى ما قدمته شريحة منتسبي الحشد الشعبي من تضحيات في سبيل النصر ودحر الارهاب ولغرض نيل استحقاقهم تفضلكم بالموافقة على شمولهم بنظام السلف من المصارف الحكومية […]

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طلب نيابي بشمول منتسبي الحشد بهذا النظام (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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