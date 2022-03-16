اللجنة التفقدية لمنشآت خليجي 25 تحدد موعد زيارة العراق

2022/03/16 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حددت اللجنة التفقدية لمنشآت خليجي 25، اليوم الأربعاء، موعد زيارة العراق، فيما كشفت عن أسباب زيارة دولة الكويت. وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عقد اجتماعا برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد اليوم الأربعاء 16 اذار الجاري، وتمت خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها اعتماد التعديلات النهائية للنظام الأساسي للاتحاد، وأيضا التعديلات التي طرأت على اللائحة، ومناقشة الروزنامة للمرحلة المقبلة، والاطلاع على تقرير زيارة وفد اللجنة التفقدية للكويت". وأكد أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم سلطان الرميحي، أن "الاجتماع اعتمد التعديلات النهائية للنظام الأساسي للاتحاد وبعض التعديلات التي طرأت على لوائحه، كما ناقش روزنامته للمرحلة المقبلة واطلع على تقرير وفد اللجنة التفقدية للكويت". وأضاف: "إن وفد اللجنة التفقدية لمنشآت خليجي 25، سيقوم بزيارة إلى العراق ولمدينة البصرة تحديدا يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الأحد".وبشأن الزيارة السابقة للكويت أكد الأمين العام، أن زيارة الكويت هي زيارة عادية وحسب توجيهات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الذي ينص على زيارة الدولة التي ستستضيف البطولة والدولة البديلة.مضيفا أن "الزيارة كما قلت عادية وليست كما أثير حولها بوسائل الإعلام من أن خليجي 25 سينقل للكويت، إذ إن الهدف هو التأكد من جاهزية البلدين المرشحين للاستضافة الأساسي والبديل وفقا لسياقات وضوابط البطولة". وأوضح الرميحي أن "القرار النهائي سيكون قبل 30 يونيو المقبل لحسم موضوع الاستضافة، معربا عن امله بأن يستضيف العراق البطولة لأن الشارع العراقي محتاج إليها، كما نتمنى أن تكون الكويت جاهزة في حالة عدم جاهزية العراق للاستضافة، لاسيما بعد التوقيع الذي تم مع شركة IMG، حيث نسعى إلى أن تصل البطولة لمعايير احترافية عالمية من كافة الجوانب".

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