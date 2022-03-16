إيران تصفع إسرائيل في كردستان وتنذِر أربيل

2022/03/16 | 16:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.إسماعيل النجار || كما هي دائماً “متألِّقَة”، وكما عَوَّدتنا أنها لا تنام على ضَيم، وعلى مبدأ أمير المؤمنين عليه السلام ضَربَةً بضربَة حتى يأون الأوان، من هذا المبدأ وجهت الوحدات الصاروخية الإستراتيجية في الحرس الثوري الإيراني ضربَةً قوية لوكر التجسس الصهيوني في إربيل الذي تأويه وتحميه حكومة كردستان البرازانية بستة صواريخ تحملُ […]

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