اجتماع أمني لمواجهة 'تحدٍ خطير يهدد المجتمع العراقي'

2022/03/16 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، اليوم الأربعاء، الحلول والمعالجات؛ لمواجهة تنامي أنشطة المخدرات، على المدى القريب والمتوسط.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقدت الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني، لبحث تنامي أنشطة المخدرات في عام 2021، برئاسة مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، وبحضور الأجهزة الاستخبارية والأمنية والمعنيين بمتابعة ملف جريمة المخدرات".

وشهد الاجتماع، وفق البيان، "مناقشة الحلول والمعالجات من وجهة نظر أمنية واستخبارية لظاهرة تنامي أنشطة المخدرات، على المدى القريب والمتوسط، وكذلك جرى بحث سبل تنسيق الجهود مع اللجان المدنية المشكّلة بخصوص هذا الملف، بغية توحيدها، لمواجهة هذا التحدي الخطير أمام المجتمع العراقي".

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