بريطانيا تعلن أنها سددت دينا بقيمة 400 مليون جنيه استرليني لطهران

2022/03/16 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة البريطانية ،اليوم الأربعاء، أنها سددت لطهران دينا بقيمة 400 مليون جنيه استرليني (476 مليون يورو).

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن هذا الدين العائد لعهد الشاه في إيران “سدد مع الاحترام الكامل للعقوبات البريطانية والدولية … وهذه الأموال ستخصص فقط لشراء سلع إنسانية”.

أتى الاعلان بعد ساعات قليلة على الإفراج عن مواطنين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية أحدهما الباحثة نازنين زاغاري-راتكليف.

المصدر: AFP

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