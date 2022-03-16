لجنة الانضباط تصدر قرارين احدها يخص مباراة بدوري الكرة الممتاز

2022/03/16 | 17:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، عن اجتماع للجنة الانضباط لدراسةِ عددٍ من الحالاتِ التي حصلت في المُسابقات الكرويّة.وبحسب بيان للجنة، فقد أصدرت بعض القرارات فيها، وكما يلي: 1- ناقشت اللجنة اعتراضَ نادي الحسين ضد نادي المرور ضمن مُبارياتِ دوري الدرجةِ الأولى، وتبينَ للجنة أن نادي المرور قامَ بإشراكِ اللاعب (حسين طارق)، وهو […]

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