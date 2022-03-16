2022/03/16 | 17:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نبهت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الاربعاء، انها ستطلق صافرات الانذار لغرض الفحص التجريبي.وقالت السفارة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إنه “سوف تنطلق صافرات الانذار المبكر في مجمع السفارة الامريكية في بغداد عصر اليوم (الساعة 1700) لغرض الفحص التجريبي”.وأضافت أنه “سوف يستغرق الفحص (5-10) دقائق”.

ظهرت المقالة السفارة الأميركية بصدد إطلاق صافرات الإنذار..



كم ستستغرق العملية؟ أولاً على ايرث نيوز.

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