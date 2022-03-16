2022/03/16 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة *علي سلام: مصلحة الجمهور فوق أي مصلحة حزبية او فئوية* *نبني الجسور مع الأهالي ولا تحفر خنادق العداء* *التنافس على خدمة الناصرة وأهلها فقط *نبيل عودةالتحريض على بلدية الناصرة ورئيسها أصبح نوعا من الداء السياسي لأوساط فقدت شرش الحياء، ولا تملك رؤية واقعية لفهم المهام التي تحتاج الى اضعاف القوى والميزانيات المتوفرة اليوم للبلدية.



قوى سياسية متهاوية أصبح تشويه الحقائق وترويجها هو ج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعبنا عاف سلاح التشهير وصبيانه - نبيل عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعبنا عاف سلاح التشهير وصبيانه - نبيل عودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).