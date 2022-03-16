2022/03/16 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، دعوته لفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا على خلفية الغزو الروسي، وأكد أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات لبلاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي يكرر طلبه الدائم أمام الكونغرس.. وينتظر "المزيد" من واشنطن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي يكرر طلبه الدائم أمام الكونغرس.. وينتظر "المزيد" من واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).