العصائب: الكاظمي قدم الملف الأمني قرباناً لحلم الولاية الثانية

2022/03/16 | 17:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رأى عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي، الأربعاء، أن حكومة الكاظمي قدمت الملف الأمني قرباناً لحلم الولاية الثانية.وقال السعدي في تصريح لوكالة/المعلومة/، على “الحكومة أن تبين أسباب ضعف الملف الأمني داخل البلد وخصوصاً بعد الخروقات الأمنية الكبير التي حصلت مؤخراً كسرقة الأسلحة من مركز شرطة المسيب، أومجزرة جبلة التي […]

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