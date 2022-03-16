اتفاق بين مصر وإسرائيل على

2022/03/16 | 17:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت مصر وإسرائيل اتفاقا لإطلاق "مسار جديد" لرحلات جوية بين تل أبيب ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

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