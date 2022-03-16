نائب رئيس البرلمان والسفير الهندي يبحثان ملفات مختلفة.. ماذا عن المرضى العراقيين؟

2022/03/16 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مع السفير الهندي براشانت بيساي، اليوم الاربعاء، عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الطبي بين البلدين.ودعا الزاملي، في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه، الى “توسيع العمل الاستثماري لاسيما في مجالي النفط والصحة ، وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، […]

ظهرت المقالة نائب رئيس البرلمان والسفير الهندي يبحثان ملفات مختلفة..



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