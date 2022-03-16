الصين ترفض التّهديدات الأمريكيّة “الابتزازيّة”… علّموا أولادكم الصينيّة بسُرعة

2022/03/16 | 17:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان ..الحرب الأوكرانيّة وتعثّر العُقوبات الاقتصاديّة التي فرضها الغرب على روسيا بالتّقسيط، لم تدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستِجداء السعوديّة والإمارات أكبر حليفتين لبلاده في الشّرق الأوسط لزيادة إنتاجهما النفطي لتخفيض الأسعار وتعويض خطّ الصّادرات الروسيّة فقط، وإنّما أيضًا استِجداء الصين “الخصم” بعدم الانحِياز للرئيس فلاديمير بوتين في هذه الحرب.[…]

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