اتحاد الكرة يصدر حزمة من القرارات الانضباطية

2022/03/16 | 17:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي بكرة القدم، حزمة من القرارات الانضباطية.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت لدراسةِ عددٍ من الحالاتِ التي حصلت في المُسابقات الكرويّة، وأصدرت بعض القرارات فيها”.وتابع ان “اللجنة ناقشت اعتراضَ نادي الحسين ضد نادي المرور ضمن […]

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