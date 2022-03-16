باريس تدعو للتوقيع على التفاهم “المطروح حاليا” لإحياء اتفاق إيران النووي

2022/03/16 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

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دعت فرنسا ،اليوم الأربعاء، كافة الأطراف المعنية للتوقيع على التفاهم “المطروح حاليا” في فيينا لإحياء اتفاق إيران النووي، بعد الضمانات التي مُنحت لروسيا بشأن تعاونها مع طهران.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية “هناك حاجة ملحّة لإبرام” الاتفاق، في وقت تقترب إيران كل يوم من امتلاك القدرة على تصنيع قنبلة ذرية.

المصدر: AFP

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