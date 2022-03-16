2022/03/16 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين: الغرب فشل في حربه الاقتصادية “الخاطفة” ضد روسيا

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