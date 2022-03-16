الفتح: حراك الإطار والتيار مستمر لتشكيل حكومة وطنية قوية

2022/03/16 | 17:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، الأربعاء، أن الحراك بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري مستمر للخروج برؤية موحدة بشأن الكتلة الأكبر والمضي بتشكيل حكومة وطنية قوية.وقال الخزعلي لوكالة / المعلومة /، إن “حادثة قصف مواقع الموساد الإسرائيلي على أراضي إقليم كردستان من قبل الجانب الإيراني ليس لها علاقة أو ربط […]

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