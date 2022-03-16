حسم الأمر.. الديمقراطي الكردستاني يروي مجريات جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية قبل عقدها

2022/03/16 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الأربعاء، أن الأمور محسومة في جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الأمور محسومة لصالح مرشحنا لمنصب رئاسة الجمهورية وهو ريبر أحمد".

وأضاف أن "التحالف الثلاثي لديه اتصالات وحوارات مع كتل ونواب مستقلين للوصول إلى النسبة الكافية القانونية التي تمكنه من اختيار مرشحه للمنصب وعقد الجلسة، وعدم السماح للإطار والاتحاد الوطني بتعطيل الجلسة".

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