2022/03/16 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الأربعاء، اسمي الوزيرين الجديدين لوزارتي الهجرة والعمل بالحكومة العراقية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقته (بغداد اليوم)، ان"رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف وزير الداخلية عثمان الغانمي بمهام وزارة الهجرة والمهجرين، ووزير العدل سالار عبد الجبار بمهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضاف ان "التكليف جاء لفوز لوزيرين السابقين ايفان فائق جابرو وعادل الركابي بمقاعد نيابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر اسمي الوزيرين الجديدين لوزارتي الهجرة والعمل بالحكومة العراقية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر اسمي الوزيرين الجديدين لوزارتي الهجرة والعمل بالحكومة العراقية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).