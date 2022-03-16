مختص قانوني يطرح الحل “الأمثل” لإلغاء مجالس المحافظات دون رجعة

2022/03/16 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الخبير القانوني فيصل ريكان اليوم الأربعاء، أن مجالس المحافظات لا يمكن حلها بشكل نهائي، إلا عبر تعديل الدستور العراقي من خلال الاستفتاء الشعبي.وقال ريكان في توضيح خص بيه “ايرث نيوز”، إنه في “حال وجود إرادة لإنهاء مجالس المحافظات نهائيا، فيتوجب على مجلس النواب أن يبدأ بالخطوات العملية المنصوص عليها بالدستور العراقي، […]

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